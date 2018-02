Un 'mal presagio' en la playa les hace creer que el apocalipsis está cerca

Habitantes de la provincia filipina de Negros Oriental temen la llegada de un apocalipsis luego de encontrar un tiburón bocagrande en las orillas de la playa, informa Daily Star.

A pesar del miedo que les suscitaba el gran pez, muchas personas intentaron devolverlo al agua para salvarlo, aseguró un pescador local, Peter Ramírez. Sin embargo, "el animal estaba muerto". La Oficina Pesquera y de Recursos Acuáticos está investigando la causa de la muerte.

(Megamouth shark: Villagers in Philippines terrified as rare species washed up on beach) - https://t.co/muOJ5V704H pic.twitter.com/kGPVlB2BnS