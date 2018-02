¡Insólito!: Un cerrajero ha descubierto algo que ningún científico había visto nunca

Víctor Buso trabaja como cerrajero en la ciudad argentina de Rosario. Pero también tiene una pasión: la astronomía. En la terraza de su casa, Buso construyó un pequeño observatorio con un telescopio, recoge el diario La Capital.

El 20 de septiembre de 2016, el hombre estaba probando una nueva cámara que había colocado en su telescopio de 41 centímetros. La apuntó a la galaxia espiral NGC 613, que se encuentra a unos 80 millones de años luz de la Tierra, y descubrió algo interesante: una brillante luz cerca del extremo de un brazo de la espiral.

Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de la ciudad de La Plata, cercana a Buenos Aires, se enteraron rápidamente del hallazgo. Al día siguiente enviaron a un equipo internacional que comenzó a estudiar la fuente de luz con telescopios más grandes y potentes, tanto en la Tierra como en el espacio.

"Victor Buso, an amateur astronomer in Rosario, Argentina, was checking out the new camera on his telescope by taking pictures of a nearby spiral galaxy when a star within it went off in a supernova explosion" (New York Times, recién). pic.twitter.com/HjXLnjEJr6