Así fue el inquietante momento en que un piloto de EE.UU. observa un OVNI

El Departamento de Estado de EE.UU. acaba de desclasificar una grabación obtenida por avión de guerra en el que se observa un objeto volador no identificado (OVNI) volando a alta velocidad. El video fue divulgado en YouTube el 9 de marzo por el portal To the Stars Academy of Arts and Science y fue grabado en la costa este de Estados Unidos en el 2015.

El misterioso objeto fue captado por los pilotos gracias a los sensores infrarrojos del avanzado radar ATFLIR. En el clip subido a YouTube se aprecia un punto blanco moviéndose a gran velocidad y cómo los sorprendidos pilotos comentan el acontecimiento", según recoge El Comercio.

¡Lo tengo!", se alegra uno de los piloto al ubicar el objetivo con el radar. Así se escucha en YouTube.

A raíz de este hecho, Christopher Mellon, ex director de personal del Comité de Inteligencia del Senado y ex vicesecretario adjunto de la Sub-Secretaría de Defensa de Inteligencia para las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, ha criticado el silencio del Pentágono y el Departamento de Defensa.