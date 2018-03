Las 10 frases más inspiradoras de Stephen Hawking

Un 8 de enero nace Stephen Hawking, un ser humano excepcional que a pesar de todas las dificultades, logró convertirse en el físico teórico más brillante desde los tiempos de Einstein. Ahora, por motivo de su deceso, recordamos las 10 mejores y más inspiradoras frases que alguna vez salieron de la mente de este genio, según recoge Adrian Díaz en N+1.

«La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios, y no tener nada que descubrir.»

«Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento.»

«Einstein se equivocaba diciendo que 'Dios no juega a los dados con el universo'. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no sólo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos.»

«El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder.»

«Solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria. Pero podemos entender el universo.»

«Si estás discapacitado, probablemente no es tu culpa, pero no está bien culpar al mundo o esperar que se apiade de ti. Uno tiene que tener una actitud positiva y debe sacar lo mejor de la situación en la que uno se encuentra. Si uno tiene una discapacidad física, no puede darse el lujo de tener una discapacidad psicológica.»

«Hay una diferencia fundamental entre la religión, que se basa en la autoridad, y la ciencia, que se basa en la observación y la razón. La ciencia ganará, porque funciona.»

«La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno. Porque sin imperfección, ni usted ni yo existiríamos.»

«He notado que aun la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino: mira antes de cruzar la calle.»

«Preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del polo norte.»