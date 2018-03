Las tres inquietantes advertencias que hizo Stephen Hawking antes de morir

Todo el mundo conocía la brillantez cósmica de Stephen Hawking, pero pocos podían comprenderla. Ni siquiera astrónomos de primera línea.

Hawking, que murió el miércoles en su casa en Cambridge, Inglaterra, a los 76 años, se convirtió en el rostro público del genio científico. Apareció en "Star Trek: The Next Generation", se dobló a sí mismo en la serie de caricaturas "Los Simpsons" y escribió el libro superventas "Una breve historia del tiempo". Vendió 9 millones de copias de ese libro, aunque muchos lectores no lo terminaron. Ese libro se ha descrito como "el superventas menos leído de la historia".

En algunos aspectos, Hawking era el heredero del aura de genio-como-celebridad de Albert Einstein.

"Lo primero que te llama la atención es la agotadora enfermedad y su silla de ruedas", dijo Turner. Pero después, señaló su mente y "la alegría que obtenía de la ciencia" dominaban el escenario. Y aunque puede que el público no comprendiera lo que decía, sí comprendían su búsqueda de grandes ideas, señaló el cosmólogo.

Andy Fabian, astrónomo de la Universidad Hawking de Cambridge y presidente de la Royal Astronomical Society, dijo que Hawking comenzaba sus charlas para legos sobre agujeros negros con el chiste: "Asumo que todos han leído "Una breve historia del tiempo" y lo han entendido". Siempre conseguía una gran carcajada, según recoge El Salvador.

"Descubrirán que el astrónomo medio como yo ni siquiera intenta seguir las teorías más esotéricas en las que trabajó en los últimos 20 años", dijo Fabian. "He estado en charlas que dio Hawking y no pude seguirlas".

