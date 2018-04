Planeta Tierra: Se abre en Kenia una grieta que está partiendo África en dos

Pocas veces la dramática y vieja expresión 'la tierra se abrió a sus pies' ha tenido mayor justificación.

Una grieta de hasta 15 metros de profundidad, 20 de ancho y varios kilómetros de largo ha atravesado recientemente la carretera de Mai Mahiu a Narok, al oeste de Nairobi (Kenia), según ha informado el periódico local Daily Nation.

Otras grietas han aparecido cerca del pueblo, un importante paso hacia la reserva natural de MaasaiMara, después de semanas de lluvias, inundaciones y temblores, según Reuters.

De momento, la carretera de Mai Mahiu-Narok se ha reparado y se han rellenado algunas partes de la grieta con rocas, según ha dicho el medio local NTV.

«Mi mujer pidió ayuda a gritos para que los vecinos vinieran a ayudarnos a llevarnos nuestras pertenencias», ha dicho para Reuters Eliud Njoroge Mbugua, un vecino que vio cómo la grieta se abría y se extendía en el suelo de su casa, el pasado día 18 de marzo. Días después, el edificio tuvo que ser demolido.

