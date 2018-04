Una luz de rayos X se interpreta como materia oscura en descomposición

Una desconocida e irreconocible fuente de luz cósmica, capturada por cuatro telescopios diferentes en nuestra propia galaxia, puede ser la esperada señal de la materia oscura en descomposición.

El astrofísico de la Universidad de Miami Nico Cappelluti ha publicado en The Astrophysical Journal un examen detallado de la conocida como línea de emisión 3,5 keV, detectada en 2014.

"Usamos telescopios especiales para capturar la luz de rayos X en el cielo, y mientras miramos estos rayos X, los telescopios notaron una característica inesperada y capturaron un espectro de luz, que no es producido por ninguna emisión atómica conocida", dijo Cappelluti.

"Esta línea de emisión ahora se llama 3,5 kiloelectronvoltios (keV). Una interpretación de esta línea de emisión es que se produce por la descomposición de la materia oscura".

Los cuatro telescopios que capturaron la emisión de 3.5 keV fueron el telescopio NuSTAR de la NASA, el telescopio XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea (ESA), el telescopio Chandra y el telescopio Suzaku de Japón.

"Esta línea de emisión 3,5 5 keV no está identificada. Realmente no sabemos de qué se trata", dijo Esra Bulbul, astrofísica del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics y couatora del estudio. "Pero una teoría es que podría ser un neutrino estéril, que también se conoce como materia oscura en descomposición. Lo que es realmente interesante del estudio del Cappelluti es que encontró esta línea de 3,5 keV dentro de nuestra propia galaxia".

SERIA UNO DE LOS MAYORES DESCUBRIMIENTOS EN FISICA "Si se confirma, esto nos dirá qué es la materia oscura y podría ser uno de los mayores descubrimientos en física", dijo Cappelluti. "Sabemos que la Vía Láctea está rodeada de materia oscura. Piénselo como si viviéramos en una burbuja de materia oscura. Pero también queremos tener la certeza estadística de nuestra detección, así que ahora estamos armando un Grupo de Trabajo Neutrino Estéril".

Este próximo otoño, varios científicos de todo el mundo, incluido Bulbul, planean reunirse en la Universidad de Miami para organizar un proyecto masivo de extracción de datos para investigar esta línea de emisión de 3,5 keV.

"El objetivo ahora es seguir mirando al cielo hasta que obtengamos telescopios operativos más potentes con mejor resolución, que no estarán listos hasta el 2021, y compartir y analizar datos de otros científicos que intentan descubrir los secretos de la materia oscura ", dijo Bulbul.