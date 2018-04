Un asteroide vaciado, con una nave espacial en su interior, es la nueva solución para el viaje interestelar

Una nave estelar construida a partir de un asteroide vaciado, y capaz de mantener a generaciones de tripulantes vivos mientras cruzan el abismo entre las estrellas se diseña en la Tecnológica de Delft.

El proyecto ha recurrido a la ESA para concebir el soporte vital de tal nave estelar, explica la agencia espacial en un comunicado.

DSTART, integrado por estudiantes y profesores de TU Delft, está reuniendo una amplia variedad de disciplinas para realizar investigaciones de conceptos avanzados para un vehículo espacial interestelar resistente.

El objetivo no es solo enfocarse en la tecnología necesaria, sino también considerar los factores biológicos y sociales involucrados en la realización de un viaje tan colosal.

"Necesitamos una tecnología espacial autosostenible y evolutiva capaz de soportar las muchas décadas necesarias para viajar de nuestro Sistema Solar a otro", explica el líder de DSTART Angelo Vermeulen, que actualmente cursa su doctorado en TU Delft.

"Como parte de eso, estamos estudiando el tipo de sistema de soporte de vida regenerativo promovido por el programa MELiSSA (Alternative Micro-Ecological Life Support System Alternative) dirigido por la ESA".

El programa MELiSSA de 11 naciones busca construir un sistema, inspirado en un ecosistema acuático natural, para convertir eficientemente los desechos orgánicos y el dióxido de carbono en oxígeno, agua y alimentos.

