Trump: "La NASA ha vuelto y Marte nos está esperando"

El programa espacial de EE.UU. no es como antes, en la época de los "grandes estadounidenses", se lamentó el presidente de EE.UU., Donald Trump, en un discurso pronunciado ante sus partidarios y activistas del Partido Republicano en Michigan. Sin embargo, la NASA "ha vuelto" en los pocos meses de su presidencia "y Marte nos está esperando", agregó el mandatario, citado por Fox News.

La generación actual ha heredado el legado de aquellos "grandes estadounidenses que construyeron los ferrocarriles, las carreteras, domaron las fronteras, excavaron el canal de Panamá y pusieron al hombre a la faz de la Luna", dijo a la muchedumbre congregada en el municipio de Washington en la noche de este sábado, según recoge RT.

Mientras tanto, en la actualidad el programa espacial de EE.UU. se desarrolla "un poco diferente", valoró Trump.

"Estamos permitiendo que esos tipos ricos, a quienes les gusta que los cohetes sigan adelante, que usen nuestra propiedad, paguen un alquiler, y adelante", dijo Trump en alusión al uso privado de Cabo Cañaveral. En febrero pasado la empresa SpaceX de Elon Musk lanzó desde allí el cohete más potente del mundo con un coche eléctrico a bordo.

President @realDonaldTrump: "We inherit the legacy of the great Americans who constructed the railroads, tamed the frontiers, built the highways, carved out the Panama Canal, and put a man on the face of the moon." #TrumpRally pic.twitter.com/eg5Afz4Saw