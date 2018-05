¿Será la gravedad el motivo real por el que no encontramos civilizaciones extraterrestres?

La Vía Láctea es tan enorme y tan antigua que nos lleva a pensar que deberíamos de haber contactado con civilizaciones extraterrestres. ¿No las hemos detectado porque no existen o porque nuestra tecnología no es adecuada? ¿Es que las distancias son demasiado grandes? ¿Qué huellas debemos buscar? Aparte de la clásica idea de rastrear sus ondas de radio, algunos proponen buscar la sombra de sus satélites en las estrellas lejanas. Los investigadores se han planteado la idea de buscar sus restos en lugares inertes del Sistema Solar e incluso se han planteado si podrían haber existido en la Tierra civilizaciones avanzadas anteriores a la humana, según recoge ABC.

Un reciente estudio publicado en ArXiv y enviado a la «International Journal of Astrobiology» se plantea una nueva hipótesis que quizás podría ayudar en la búsqueda, o al menos explicar por qué no hemos contactado con ellos si la Vía Láctea es tan enorme. Los investigadores sugieren que las civilizaciones extraterrestres no pueden recorrer la distancia que les separa de nosotros por un sencillo motivo: la gravedad.

«El vuelo espacial debería de ser exponencialmente más caro en los planetas más masivos», ha dicho para «Space.com» Michael Hippke, un investigador independiente afiliado al Observatorio Sonneberg, en Alemania. «Por tanto, tales civilizaciones no tendrían televisión por satélite, misiones a la Luna o un telescopio espacial Hubble».

