La NASA: "Europa, la luna de Júpiter podría tener vida"

NASA ha comunicado que realizará un anuncio sobre Europa, la luna de Jupiter que tiene grandes cantidades de agua y por ende muchas posibilidades para la existencia de vida (tal y como la conocemos).

La agencia espacial dará la noticia hoy a la 1pm (EDT) a través de sus usuales canales: Televisión de NASA, Facebook en vivo, Twitch TV, Ustream, YouTube, Twitter/Periscope, y también en el sitio web de la NASA. Puede hacer preguntas durante el evento twitteando #askNASA, Victor Román, N+1.

Como suele ocurrir con NASA, el anuncio viene cargado de misterio. Solo han dicho que será "para analizar el último análisis de la luna de Júpiter Europa y su estado como uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida".

De momento no se sabe cuál puede ser la naturaleza del anuncio pero debido a que se cree Europa tiene agua debajo de su helada superficie, no se descarta la noticia tenga relación con ese hecho. Si quieres enterarte antes que nadie, no olvides revisar nuestra N+1 a la hora del anuncio.

Las horas son:

México DF / Bogotá / Lima 12:00 h

Caracas 13:00 h

Buenos Aires 14:00 h

Madrid 18:00 h