¿Sabías que podría haber vida en otros mundos paralelos?

Si existe el Multiverso, donde nuestro Universo es solo uno de muchos, la vida podría ser algo común, contrariamente a lo que se creía, según un nuevo estudio liderado por la Universidad de Durham (Reino Unido). Los científicos afirman que la clave es la energía oscura, una misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del Universo, según Beatriz de Vera, N+1.

Los científicos dicen que las teorías actuales sobre el origen del Universo predicen mucha más energía oscura en nuestro Universo de la que se observa. Agregar cantidades mayores provocaría una expansión tan rápida que diluiría la materia antes de que se formaran estrellas, planetas o vida.

La teoría del Multiverso que reúne a universos más pequeños, incluido el nuestro, introducida en la década de 1980, puede explicar la cantidad afortunadamente pequeña de energía oscura en nuestro Universo, lo que le permitió albergar vida, entre muchos universos que no pudieron. Los hallazgos se publican en dos artículos (aquí y aquí) relacionados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Utilizando realistas simulaciones por ordenador del proyecto EAGLE (Evolución y ensamblaje de gaLaxies y sus entornos), la nueva investigación ha descubierto que multiplicar la materia oscura por unos pocos cientos de veces la cantidad observada en nuestro Universo, en realidad tendría un impacto modesto sobre la formación de estrellas y planetas. Esto abre la perspectiva de que la vida podría ser posible en un rango más amplio de otros universos, si es que existen, dijeron los investigadores.

Según la investigación, de vivir en un Multiverso, se esperaría unas 50 veces más de materia oscura de la que vemos en nuestro Universo. Para los autores, los resultados fueron inesperados y podrían ser problemáticos ya que arrojan dudas sobre la capacidad de la teoría de un Multiverso para explicar el valor observado de la energía oscura.