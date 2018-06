Un británico capta una imagen de la 'Estrella de la Muerte' real en el cielo

La Estrella de la Muerte (en inglés, Death Star) es una estación espacial ficticia dentro del universo de Star Wars. A lo largo de la saga, la Estrella de la Muerte ha aparecido en cinco ocasiones. Por vez primera en Una nueva esperanza, donde es destruida; la segunda en Return of the Jedi (en una fase final de construcción); la tercera en El ataque de los clones (como plano que tiene el Conde Dooku); la cuarta en La venganza de los Sith y por último en Rogue One: una historia de Star Wars, donde aparece en casi toda la película como arma capaz de destruir planetas por completo y en donde la heroína Jyn Erso, junto con un grupo de compañeros, según WP, buscan conseguir los planos de la Estrella para así poder dárselos a la Alianza Rebelde y encontrar una forma de acabar con el arma más poderosa del Imperio Galáctico.

James Goldman, de 30 años, grabó con la cámara de su smartphone un misterioso objeto que, supuestamente, sobrevoló el pasado domingo la ciudad de Leeds (Reino Unido), informa Mirror, según RT.

Según Goldman, el ovni parecía una "bola brillante blanca y metálica", por lo que guardaba cierto parecido con la 'Estrella de la Muerte', la estación espacial de la famosa saga 'Guerra de las galaxias'.

