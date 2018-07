Así ha sido el eclipse solar 'superluna'

Se denomina superluna a la coincidencia de la luna llena o luna nueva con el máximo acercamiento de ésta a la tierra (el perigeo). Esto ocurre debido a que la órbita lunar es elíptica. En dichos casos se la suele apreciar algo más grande y más brillante de lo normal, según wp.

El término superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle en 1979, quien lo definió​ como:

"SuperMoon is a word I coined in a 1979 article for Dell Publishing Company's HOROSCOPE magazine, describing a new or full moon which occurs with the Moon at or near (within 90% of) its closest approach to Earth in a given orbit." español "SuperLuna es una palabra que acuñé en un artículo de 1979 para la revista HOROSCOPE de Dell Publishing Company, describiendo una luna nueva o llena que ocurre con la Luna en o cerca (dentro del 90%) de su aproximación más cercana a la Tierra en una órbita determinada".