El culo de Selena Gómez calienta las redes

Tapada con una toalla, de espaldas y mostrando su trasero a la cámara del reconocido fotógrafo Mert Alas. Así es la última fotografía de Selena Gómez en la red de Instagram, una imagen que ha hecho las delicias de sus más de 100 millones de seguidores y que ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

La sensual instantánea de la actriz y cantante pertenece a un reportaje fotográfico que verá la luz dentro de unas semanas y para el que la guapísima Selena se ha cortado el pelo. Eso sí, a alguien no ha debido de gustarle nada la fotografía, porque sólo unas después de que el fotógrafo la subiera en su perfil de Instagram, la hacía desaparecer, según recoge El Economista hoy 16 de enero de 2017.

Selena Gómez ha vuelto a la vida pública tras pasar unos meses internada en un centro de rehabilitación, donde ha tratado los problemas de ansiedad y depresión que le ocasiona su enfermedad, Lupus. Tras retomar su actividad en las redes sociales, ha fichado con una importante firma textil para diseñar su primera colección y ha estrenado novio: el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weekend. Hace unos días que la ex de Justin Bieber y el ex de Bella Hadid se mostraban de lo más apasionados por las calles de Los Ángeles.