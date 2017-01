[VÍDEO] El tipo poco pijo que tiene un pene de 48 cm... ¡reta al negro del Whatsapp!

No le hace sombra ni el famoso 'Negro del Whatsapp', a quien parece querer desafiar por todo lo alto. Es Roberto Esquivel Cabrera, un mexicano de 54 años oriundo de Saltillo, y desde 2015 está empeñado sin éxito en ser reconocido en el libro de los Récords Guinness.

Y es que no en balde tiene un pene que le mide 48,2 centímetros, lo que deja en mal lugar al anterior récord, el actor estadounidense Jonah Falcon, que tiene uno de 34 centímetros.

Sin poder tener relaciones sexuales por mucho que se empeñe, algo que le trae al pairo ya que lo que quiere es irse a vivir a Estados Unidos y ser más famoso, acaba de conceder una entrevista exclusiva con Barcroft TV, donde asegura sin pelos en la lengua que

"Soy famoso porque tengo el pene más grande del mundo". Estoy contento con él. No conozco a nadie que tenga el mismo tamaño que yo. Me gustaría aparecer en el Libro Guiness de los Récords pero no lo reconocen".