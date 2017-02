Las feministas denuncian al diario AS alteradas por la exhibición de carne de la chica de la contraportada

Esta semana ha llegado a la Secretaría de la Mujer de FSC-CCOO la respuesta de Alfredo Relaño a la carta que le habían remitido en el mes de diciembre de 2016, en la que las feministas le invitaban, como director del Diario AS, a no volver a poner en la contraportada del periódico esas chicas macizas y con poca ropa que aparecen cotidinamente (¿Sabes cuánto suma el salario que se llevará la nueva Miss Universo por estar maciza y no meter la pata?).

Le decían las feministas sindicaleras que no debía, en el futuro, "utilizar estereotipos sexistas en diferentes secciones de la publicación" (La maciza Gisele Bunchen celebrando enloquecida la SuperBowl del cachas de su marido noquea las redes).

Fiel a su estilo, Relaño da a las irritadas feministas un respuesta magistral que estas, con escaso sentido del humor y menos tolerancia, califican de "paternalista y soberbia" (Así de 'rebuena' y 'maciza' está el nuevo fichaje de Pedrerol ).

El director del Diario As, como no podía ser de otra manera, no solo no se retracta de esas fotos, en cuyo pie se no se suele informar mucho de méritos deportivos pero se resalta el físico y la belleza de las protagonistas, con titulares del estilo de: "las más guapas de la élite mundial", "el deporte visto de espaldas", "una selección de traseros de escándalo en el deporte", "lucen así de sexy", sino que se justifica aludiendo a "viejas tradiciones del periódico, desde su nacimiento a finales de 1967".

Y añade cachondo Relaño que el deporte tiene mucho de "de liberación del cuerpo, que se expresa en él sin ataduras", añadiendo que en atención a aquella vieja tradición del periódico y a ese culto al cuerpo que entienden que representa el deporte, es por lo que mantienen LA CHICA DEL AS.

A la vista de la respuesta, y entendiendo que desde la dirección del Diario As no se va a tomar ningún tipo de medida correctora de esta situación, desde la Secretaría de la Mujer de CCOO se ha remitido una queja al Observatorio de la Imagen de las Mujeres del Instituto de la Mujer, para que desde ese organismo se pongan censores y tomen las medidas que estimen oportunas (Cristina Pedroche es tan maciza como polifacética: Del 'traje regional de Vallecas' a 'ir sin bragas' en una noche).