[VÍDEO] Con esta pirueta enseña la profesora la 'matrícula' a todos los alumnos ¡y acaba detenida!

No se sabe si Lacy Sponsler, de 34 años, una conflictiva profesora de coro que da clases en Oklahoma, olvidó que no llevaba ropa interior o, si por el contrario, es una exhibicionista de tomo y lomo. El caso es que su conducta con pirueta incluida le ha hecho caer de bruces en una celda. Y todo porque dio una inoportuna voltereta frente a sus atónitos y puñeteros alumnos, a quienes no les costó prendas subir la escena a Snapchat convirtiéndola en viral.

La mentada, quien al parecer tiene antecedentes por intoxicación pública y posesión de objetos relacionados al consumo de drogas en las cercanías de una universidad, -según da cuenta la cadena KTLA5-, rogó a sus alumnos que borraran el vídeo, pero los aludidos hicieron caso omisio y lo subieron a la citada red social. El original que acompaña a estas líneas, no aparece pixelado, tal y como puede verse ahora en YouTube.

La mujer, no se sabe a santo de qué, quiso mostra sus habilidades gimnásticas, sin tener en cuenta que en ese momento no tenía puesta sus prendas íntimas, por lo que todos los menores pudieron observar sus genitales.

"Este acto fue grabado por un estudiante con su celular. La suplente fue puesta en custodia por nuestro Departamento", publicó en Facebook la Policía de Pawhuska.