Barei 'desnuda' su resquemor contra Eurovisión

La elección de Manel Navarro como representante español para el Festival de Eurovisión que se celebrará el 13 de mayo de 2017 en Kiev (Ucrania) ha hecho 'reaparecer' a Barei, la que defendió con más pena que gloria a nuestro país en Suecia en el 2016.

La artista no quiso pronunciarse sobre la decisión del jurado, sino que prefirió calentar las redes con una imagen subidita de tono:

Hay amores que "no matan" y por los que yo mataría... #felizsanvalentin mi vida! #fotografia d @pheliabarouh #inlovewith @ROYAL_SOUND pic.twitter.com/bYinkq7olX

Tal y como señala Ecoteuve, aunque la cantante ha preferido desmarcarse de la polémica, lo cierto es que ya acusó a TVE de su fracaso en Eurovisión.

No quise montar un pollo, pero fue muy fuerte. Federico Llano nunca mandó el PDF con sesenta y tantas páginas que le dimos.

Barei desvelaba que la organización del festival no supo hasta el último momento cómo quería la artista y su equipo que fuera la puesta en escena durante su actuación.

Cuando volvimos ya no volví a verle. Ni lo hablamos. Empecé a llorar en la rueda de prensa que hubo al terminar el festival. No sabía exactamente en qué puesto había quedado al final, pero solo me salía pedir perdón.