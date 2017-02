El caradura de Torito desnuda a Alejandra Castelló, la 'torrida' colaboradora de Cárdenas en TVE

Alejandra Castelló, la copresentadora de 'Hora Punta' en TVE es la protagonista del desnudo de marzo en Primera Línea.

Junto a Torito (el experto desnudando a famosos), la televisiva posa rodeada de mujeres desnudas, alcohol y fogones.

En la entrevista habla de cómo reveló a sus padres su condición sexual y lo que significa para ella ser un ejemplo para otras chicas que están en su misma situación:

"Cuando tenía 16 años y me di cuenta de que me gustaban las chicas, no encontré ningún referente, a nadie que admirase o que me gustara físicamente y se declarase lesbiana de forma natural".