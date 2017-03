Kristen Stewart hace un topless nada crepuscular y de lo más caliente

La actriz protagoniza el último film del director francés Olivier Assayyas, Personal Shopper, donde deja su pecho al descubierto durante una escena concreta (Stephene Meyer, autora de Crepúsculo, sorprende una primera novela para adultos llena de amor y traición).

Las imágenes ya han visto la luz y no paran de volar por las redes sociales.

Kristen Stewart (26) ha vuelto a hacer topless y no es que la actriz haya sido pillada por el objetivo de un avispado paparazzi en alguna playa paradisíaca.

La actriz aparece semidesnuda en su última película, Personal Shopper, que ha rodado bajo las órdenes del director francés Olivier Assayyas.

En ella, la protagonista de la saga Crepúsculo da vida a Maureen, una joven con poderes paranormales que espera una señal de su hermano fallecido.

En una de las escenas, Stewart, que sale con la productora Alicia Cargile, se descubre la parte superior del pecho mostrando toda su anatomía al desnudo para colocarse un extraño chaleco.

Las imágenes ya han llegado a las redes sociales, donde se han viralizado:

No es la primera vez que la ex Robert Pattinson muestra alguna parte íntima de su cuerpo en la gran pantalla. Lo hizo en On the Road, donde interpretaba a una joven que disfrutaba de un loco viaje de carretera con dos amigos.