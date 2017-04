El 'coach' cachondo: Vivir de enseñar a las parejas a tener buen sexo

La lucha contra los complejos por el tamaño de su pene llevaron a Kenneth Play a hacerse un hombre de negocios en el mundo del coaching sexual.

Este emprendedor se gana el jornal ayudando a parejas que acuden a él para solucionar sus problemas maritales. Y parece que el negocio le va bien: ya ha atendido a más de 50 parejas y cada sesión ronda los 1.000 euros.

Las terapias de Play se dividen en varios pasos. La primera toma de contacto entre el coach y la pareja tiene lugar en el despacho del asistente sexual, donde se verbalizan los problemas que surgen entre las sábanas y fuera de ellas y que llevan a que la relación no sea satisfactoria.

Después de este reconocimiento inicial, es Play quien se desplaza a la casa de la pareja a la que está tratando.

Love the penis you have 💜🍆 Learn more here https://t.co/6Xy3vCFK8V #sexhack… https://t.co/M1YOxdIGUe