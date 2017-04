¿Imaginas por qué más de 1,000 desconocidos le han pedido sexo a este tipo?

Matthew Herrick es un tipo extremadamente solicitado. Y sexualmente, para su desgracia.

Este semnidesconocido actor que reside en Nueva York, que intenta abrirse paso en la profesión sin excesivo éxito, asegura que en los últimos cinco meses unos 1.100 extraños han llamado a la puerta de su casa o se han presentado en el restaurante donde trabaja con la intención de mantener relaciones sexuales con él.

¿El problema?

La incesante aparición de pretendientes, que ha convertido su vida en un infierno, no es prueba de su atractivo, sino obedece a una venganza orquestada por un exnovio con la ayuda de la aplicación para relaciones gay y bisexuales Grindr.

Eso es lo que Herrick alega en una demanda presentada contra esa popular plataforma de citas en un tribunal estatal de Nueva York el pasado enero, que ahora ha sido elevada a un tribunal federal.

This is important not just in my case but others who suffer at the hands of negligence by companies hiding behind outdated laws. https://t.co/HvBmqy81el