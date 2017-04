Sexo: Los gemidos de una pareja fornicando en la grada interrumpen el partido de tenis

En un deporte como el tenis, donde el silencio forma parte de la atmósfera de juego, se corre el riesgo de escuchar sonidos, sin importar si vienen desde adentro o fuera de la pista.

Algunos llegan a interrumpir el partido y eso fue lo que ocurrió en un duelo del Challenger de Sarasota, Estados Unidos.

Francis Tiafoe, uno de los jóvenes más prometedores del tenis estadounidense, se disponía a sacar pero tuvo que detenerse.

El jugador de 19 años no podía creer que se oyera con tanta nitidez a una pareja en pleno acto sexual.

En las imágenes, se escucha al comentarista de las transmisión de TV que hace referencia de los gemidos, pero dice que provienen de un teléfono movil.

Posteriormente, tras otras interrupciones, el periodista se da cuenta de que los sonidos salían desde un edificio cercano.

"No puedes ser tan bueno", gritó Tiafoe, quien recibió un mensaje de Mitchell Krueger a través de su cuenta de Twitter para reírse con su rival del insólito momento.

"Hey, Francis Tiafoe, ¿estamos a punto de convertirnos en un fenómeno viral?", bromeó Krueger.

Hey @FTiafoe are we about to go viral? 🤷🏼‍♂️