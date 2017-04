La pechugona modelo Tess Holliday le lía una gorda a Uber

El conductor se pasó de frenada y la compañía Uber se ha visto envuelta en una polémica bastante pesada (y no va con segundas).

La modelo de 31 años Tess Holliday ha denunciado a través de las redes sociales la situación que vivió con un conductor de Uber que la juzgó por su peso y le preguntó si estaba sana.

La modelo y activista por la aceptación del físico publicó en Instagram un vídeo en el que podía oírse cómo el conductor le preguntaba por sus niveles de colesterol. Según Holliday, el conductor le dijo que era imposible que estuviera sana estando tan gorda.

En el título de la publicación, la modelo menciona a Uber y escribe:

Hola, Uber. No pienso pagar más por vuestro servicio black car para que me digan que es imposible que esté sana con lo gorda que estoy y para que me cuestionen. Nadie debería tener que tolerar algo así en ninguno de los servicios que ofrecéis. Estoy gorda, pero también tengo mucho dinero y no voy a volver a utilizar vuestros servicios. Nunca más. Además, cuando le dije al conductor que estoy sana apagó la radio y cambió de tema. Edito para añadir: dije que el conductor estaba gordo para describirle y no para insultarle. Además, en el vídeo no se le ve la cara ni se menciona su nombre; lo hice para mostrar el tipo de cosas con las que tengo que lidiar a diario y por qué se trata de un comportamiento inaceptable.