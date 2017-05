Filtran fotos de la campeona de la WWE Charlotte Flair, completamente desnuda

Ashley Elizabeth Fliehr, más conocida como Charlotte Flair, se suma a la lista de deportistas que, producto de un ciberataque, quedan expuestas en la red. En las últimas horas, comenzaron a circular fotos de la cuatro veces campeona de la WWE completamente desnuda.

La ex campeona femenina de RAW se ha convertido en la última víctima de la filtración en línea de imágenes privadas. Además de la hija de Ric Flair, en los últimos días Miesha Tate (figura de la UFC) y Paige (también de WWE) sufrieron situaciones similares, según recoge Infobae hoy 6 de mayo de 2017.



Ante la magnitud de lo acontecido, la estadounidense hizo un descargo en Twitter; aunque luego borró sus palabras: "Algunas fotos privadas mías fueron robadas y compartidas públicamente sin mi consentimiento. Estas imágenes deben eliminarse inmediatamente de internet".

Once again, the risqué photos on the Internet supposedly of me are bogus.