La hija de Alec Baldwin posó en ropa interior para enviar un claro mensaje sobre su cuerpo

Ireland Baldwin, ha posado para Instagram en ropa interior, para enviar una claro mensaje.



La hija de 21 años de los actores Alec Baldwin y Kim Basinger , según recoge Infobae, publicó dos fotos suyas en lencería para hablar sobre la aceptación del cuerpo.--La hija de Alec Baldwin posó en ropa interior para enviar un mensaje sobre su cuerpo--.



Esto es lo que soy, lo tomas o lo dejas", expresó la modelo. No voy a avergonzarme de mi cuerpo por ser demasiado pálido o no tan delgado. (...) No me voy a castigar por no parecerme a alguien más,