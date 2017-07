El espectacular aumento de pecho de Sonia Ferrer

Tamara Gorro es una firme defensora, de la gestación subrogada en España. Gracias a esta técnica de reproducción, la antigua tronista y gancho de Mujeres y Hombres y Vicerversa y su marido el futbolista el Ezequiel Garay consiguieron convertirse en padres. Su apoyo por esta causa es conocido.

Ha participado en debates para que la gente comprenda qué le llevó a ella a ser madre de este modo y siempre que puede recurre a redes sociales para luchar a favor de la gestación subrogada.

Pero su amiga Sonia Ferrer, presentadora y tertuliana de Amigas y Conocidas publicó un tuit que decía:

En su cuenta personal de Twitter, según recoge Informalia, la segoviana publicaba un mensaje dirigido directamente a su antigua amiga. La contestación de Tamara Gorro a su ex amiga fue contundente,--Sonia Ferrer: sale a la luz su aumento de pecho tras su polémica con Tamara Gorro--.:

Hace unos días me informaron de tus declaraciones en la tele sobre este tema, al no poder verlo no quise opinar por si me equivocaba. Pero ahora que leo con mis propios ojos tu mensaje me quedo perpleja.

Qué triste Sonia... Respeto que una persona no comparta la opinión o postura de otra. Pero lo que no me gusta es la falsedad algo que conmigo has demostrado. Más bien porque hace unos meses no tenías esa opinión, sí apoyabas la gestación subrogada, algo que me hiciste saber personalmente pidiéndome información,