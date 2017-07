El diario erótico de Olvido Hormigos arrasa en Interviú

La ex concejala de Los Yébenes da un paso más en su carrera e iniciará esta semana una una colaboración semanal en la revista Interviú. En la misma, la ex concursante de GH VIP relatará sus experiencias sexuales a los lectores del semanario.

Hormigos vuelve a la carga un año más tras protagonizar el culebrón del verano pasado cuando trascendió su presunto devaneo sexual con el conde Lequio. Representada por Toño Sanchís, Olvido exprimió el escándalo en platós, revistas y hasta en bolos por los pueblos. A cambio de relatar una y otra vez la supuesta relación con el italiano, se embolsó una cantidad de dinero que varios medios situaron por encima de los 100.000 euros, según recoge Informalia.--El diario erótico de Olvido Hormigos--.

La ex concejala toledana, a sus 46 años, no piensa dejar escapar la oportunidad de volver a la carga y ganar dinero en torno a su sensualidad. Con una pose en plan 'mujer' fatal, fumando un cigarro y en topless, sentada en una hamaca, Olvido anuncia su colaboración en la portada del semanario.

Me quité la blusa y el sujetador y me encendí un cigarrillo. A veces, el tabaco me recuerda al sexo, a ese cigarro entre polvos, el que te relaja después del primero y te prepara para el siguiente,