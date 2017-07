La nueva forma de prostitución en Internet: El Trueque sexual en Facebook

Mariana no es una prostituta. No tiene sexo a cambio de dinero y no se para en una esquina de la ciudad a recibir clientes en la noche. Aún así, Mariana intercambió media hora de sexo por internet gratis. Y es que en su trabajo actual no gana lo suficiente como para tener las cosas que quiere: una mesa de mármol, botellas de whisky, una lavadora o el servicio básico número uno de nuestra generación: internet. Tampoco es que le disguste el sexo, sobre todo si puede elegir con quién. Bienvenidos al trueque del sexo.

En ocasiones los avances en la tecnología nos llevan a regresar a lo básico. Nuestra civilización caminó siglos sin una moneda. En algún momento se pensó que la moneda vendría a facilitar las transacciones. Hoy hemos avanzado a un punto donde la moneda nos vuelve a estorbar, especialmente si se trata de transacciones ilegales, según recoge Luis Chaparro Infobae.--Trueque sexual en Facebook: la nueva forma de prostitución--.

El narco, desde hace al menos una década, comenzó a utilizar tarjetas de regalo de tiendas como Walmart o Best Buy para lavar dinero. La Deep Web vende artículos robados, tarjetas de crédito y hasta asesinos a sueldo ofrecen sus servicios a cambio de bitcoins, una moneda virtual. Pero, ¿cómo simplificar las cosas aún más? Con el trueque, la antigua acción de intercambiar objetos o servicios por otros objetos o servicios. Así se elimina cualquier intento de rastreo.