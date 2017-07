[VIDEO X] Cliente de Uber graba a esta mujer haciendo sexo oral al conductor en pleno viaje

Muchas veces la personas deciden tomar los servicios de taxis seguros para llegar a sus hogares sin ningún inconveniente, pero lamentablemente las cosas no siempre suceden así y eso lo sabe muy bien Aner Martino, quien tuvo un viaje con sexo incluido.



El joven, residente en Boston, Estados Unidos, denunció que el pasado 16 de julio tomó el viaje "más peligroso e inapropiado de su vida" al presenciar una escena de sexo oral en pleno viaje, según recoge El Popular.--Twitter: Cliente de Uber graba a mujer haciendo sexo oral a taxista en pleno viaje--.



Según contó el usuario, al subirse al taxi se dio cuenta que el asiento del copiloto estaba ocupado por una mujer, a pesar que solicitó que el servicio sea exclusivamente para él y no en la modalidad UberPool, que vendría a ser una especie de colectivo.



"Revisé dos veces para asegurarse de que no había seleccionado UberPool, y asumí que podía tratarse de un miembro de la familia del conductor o algo así", escribió el joven en su publicación en las redes sociales.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq