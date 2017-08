Alba Carrillo: "Yo soy la reina del empotramiento, pero por el culo no"

¡Qué nivel, Maribel! Cuesta imaginar que será lo siguiente, pero esto, en una televisón generalista, en vacaciones, con público infantil enganchado obligatoriamente a la pantalla porque sus papás lo están, y con semejante lenguaje, es difícil de superar (Las 8 frases de Alba Carrillo que merecen ser grabadas en mármol).

La modelo Alba Carrillo, a la que los cuernos y el afán de pasta han terminado de desquiciar, compareció este sábado 5 de agosto de 2017 en el programa 'Sábado Deluxe' para hablar sobre cuestiones personales como la situación con sus exparejas Fonsi Nieto o Feliciano López.

Pero como la orden del capo Vasile es que hay que subir audiencia y nada atrae más espectadores que el morbo y la guarrería, los tertulianos intentaron ganarse el sueldo haciéndola confesar algunos de sus secretos más íntimos e inconfesables (La cruel venganza de Jorge Javier Vázquez ante las "hostias" que le ha dado Alba Carrillo: "Estoy absolutamente decepcionado").

Y en plan 'cerdo', a lo chabacano, sin cortarse un pelo:

"¿Eres de monedero o de mortero?".

Cada cual, dice el refrán, hace con su trasero lo que quiere, pero Alba no entendió en un primer momento lo que querían decir los tertulianos: si le gusta que la follen por la retaguardia.

Tras unos segundos, destinado a subir el interés del público, hizo que se percataba del pornográfico tema que le ponían sobre la mesa.

"Yo soy la reina del empotramiento", comenzó diciendo, antes de reaccionar...

"¿Por el culo? No. Me da como cosa".

"Todos lo intentan. Estás ahí en la cucharita y todos hacen ahí el amago".

Tras sopesar lo que había soltado, poniendo cara de 'yo no me he comido nunca un colín', comentó al lascivo presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que "nunca" ha practicado la sodomía.

Ante la insistencia del 'Rey de la Telebasura' sobre si había habido alguna ocasión en que se la habían colado por detrás, Alba intentó zafarse con un "Jorge, ¿yo qué sé?":