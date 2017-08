Así de sexy luce Chenoa en lencería

La cantante ha subido la temperatura de este viernes después de publicar una imagen en la que aparece tumbada en la cama y en lencería. De esta forma, la artista daba los buenos días a sus seguidores, quienes parecen encantados con la instantánea.

Chenoa lo ha vuelto a hacer. Tras revolucionar las redes en varias ocasiones durante este verano, ahora ha decidido ir un paso más allá y mostrar una fotografía un tanto íntima junto a un emoticono sonriente, según recoge Informalia.--Chenoa se exhibe en lencería--.

Como no podía ser de otra manera, sus fans han alabado el espectacular cuerpo de la ex triunfita y le han lanzado varios piropos como "preciosa" o "pivonazo". Algunos usuarios se quedaban sorprendidos por cómo había empezado el viernes: "¡Cómo nos hemos levantado! Me encanta", le decía una internauta.