Se filtran las fotografías más íntimas de Anne Hathaway

Primero fueron Scarlett Johansson, Amanda Seyfried y Jennifer Lawrence y ahora le ha tocado el turno a ella.

Unos piratas informáticos han entrado en el móvil personal de la actriz para sustraer fotografías de carácter privado que ya han filtrado en las redes sociales, según recoge Informalia.--Anne Hathaway: se filtran sus fotografías más íntimas--.

En dichas imágenes, Anne Hathaway (34) aparece desnuda junto a su marido, el también actor Adam Shulman (36), quien fotografía a su esposa sentada frente a un espejo y sonriendo a los atributos de su chico. Una vez más, el lugar elegido por los hackers ha sido CelebJihad, web en la que ya aparecieron fotografías íntimas de Rosario Dawson, Miley Cyrus o Suky Waterhouse. Las fotografías no han tardado en difundirse a través de las redes sociales aunque, por el momento, ni la policía ni los protagonistas de las mismas han hecho ninguna declaración al respecto.

