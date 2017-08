Edurne hace arder las redes con esta foto desnuda en la piscina

Edurne García Almagro, pareja del arquero del Manchester United y la Selección de España, David De Gea, viene causando revuelo en las redes sociales por una sensual foto que bikini.



En la imagen publicada en Instagram se puede ver a la bella mujer posando de espaldas completamente desnuda mientras disfruta de un chapuzón en la piscina, pero la instantánea estuvo bien cuidada porque no se le terminó viendo nada gracias a que fue sacada a contraluz, según recoge El Popular.



En solo un día de su publicación en las redes sociales, la foto ya tiene más de 40 'me gustas' y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que destacan su belleza, uno de ellos fue el portero, quien no dudó en comentar con dos emojis de 'caras babeantes', demostrando lo enamorado que está de ella.

