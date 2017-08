[VÍDEO] ¡Mala suerte!: Esta participante de certamen de belleza sufrió accidente de vestuario y mostró una teta

Un incómodo momento pasó una de las participantes al Miss Earth Venezuela 2017, quien se ha convertido en la nueva protagonista viral de YouTube, pero no por su gran participación, sino por sufrir un accidente con su vestuario que la hizo mostrar de más en la pasarela.



La concursante que representaba a Barinas, Fabianny Zambrano, fue traicionada por su vestuario en el desfile en traje de baño, que era escotado, por lo que uno de sus pechos quedó al descubierto para sorpresa de todos los usuarios de las redes sociales, según recoge El Popular.--YouTube: participante de certamen de belleza sufrió accidente con vestuario y mostró todo--.



La aspirante al certamen de belleza recorría con seguridad el escenario cuando un movimiento hizo que la tela alrededor de su pecho se moviera y dejara ver su seno izquierdo.



Lo que más llamó la atención, como se aprecia en el video publicado en YouTube, es que la joven no se incomodó o se mostró avergonzada pues al parecer no se dio cuenta del accidente que había sufrido en vivo mientras desfilaba.