El nuevo superdotado español que triunfa en el cine porno mundial

—Lo ideal sería mantener una alimentación sana, hacer algo de ejercicio, no fumar y no beber alcohol a menudo. Yo cuando empecé fumaba unos 5 o 6 cigarrillos al día, ahora hace casi tres años que no fumo. Aunque no fumara mucho, la verdad es que cuando lo dejas te sientes mucho mejor. También procuro hacer deporte varios días a la semana, y no suelo beber casi nunca, solamente algún día especial, el alcohol no es bueno y menos cuando trabajas con tu cuerpo, todo influye.