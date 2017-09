Feliciano López pasa de Alba Carrillo por esta espectacular modelo

Un año después de ponerle punto y final a su matrimonio con la ex de Fonsi Nieto, el tenista vuelve a estar ilusionado. La afortunada es una joven modelo de canarias que se llama Elena Valencia y que es muy activa en redes sociales.

Feliciano López (36) ha cambiado de una rubia a una morena. Por lo menos, para salir a cenar y disfrutar de una sesión golfa de cine, que es lo que hizo hace unos días en Madrid con Elena (30). El tenista mantiene una amistad muy especial con esta joven modelo canaria con la que ha sido fotografiado y que no resulta del todo desconocida, ya que mantuvo una relación con un ex jugador del Real Madrid, Achraf Lazaar (actualmente en Newcastle United de la Premier League inglesa), con el que comenzó su noviazgo tras romper con un conocido empresario, según recoge Informalia.

Su nombre completo es Elena Valencia Villegas, fue Miss Madrid y participó en el certamen de Miss España en el año 2007. Es la pequeña de tres hermanos y su primer premio lo ganó en un concurso de María Teresa Campos, tal y como contó ella misma en una entrevista con la publicación Pozuelo In en abril de 2016: "Me gustaría desarrollar mi faceta de actriz o incluso de presentadora porque desde niña me gustaba mucho, pero a veces me he puesto yo misma mis propias barreras", comentaba sobre su futuro. De hecho tuvo una aparición en la serie de televisión Águila Roja.

NOTICIAS RECOMENDADAS:

Belén Esteban y su novio están en crisis según Toño Sanchís

Ampliar ventana

Pique entre 'Equipo de Investigación' y la 'La Voz' ante su estreno en Telecinco

Ampliar ventana

Celia Fuentes muere a los 27 años , influencer y exconcursante del reality de Sara Carbonero

Ampliar ventana