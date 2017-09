La noche de sexo salvaje de Sofía Suescun y Suso: "Fue mejor este polvo que el de GH"

Lo han celebrado por todo lo alto. Sofía Suescun y Suso, pareja en GH16 y enemigos cuando salieron de la casa, celebran con una noche de sexo la sugerente portada de Primera Línea que protagonizan juntos. Y eso, antes de las fotos. (Los 'matadores' desnudos integrales de Sofía Suescun y Suso para Torito).

"Estuvimos como dos horas hablando de todo, recordando, sintiendo que nadie nos estaba viendo y la situación nos puso un poco on fire. Sí me acordaba de sus dimensiones un poco disparatadas, pero no recordaba su tacto",

explica Sofía. "Fue mejor este polvo que el de GH". (Sofía Suescun: "Suso tiene el rabo más grande que he visto en mi vida").

"Pensaba que no me iba a acostar con Sofía, pero cuando la vi en tanga pensé: 'Dios, qué culo, me la cargo", explica Suso, que recuerda que Sofía "me hizo 200 pajas de esas lentas antes de follar en GH". "Siempre que Sofía y yo estábamos tapados con la manta, ella tenía su mano en mi polla", detalla.

Según da cuenta 'Ecoteuve', en esta ocasión, cuenta Suso, Sofía "me pidió que le hiciera el amor. Quería cariño, mimos y besos mientras se lo hacía". Sin embargo, "yo quería sacar el monstruo que viene a verme. Quería follar, ponerla a cuatro patas. Esa es la diferencia, así que no le pude dar lo que me pidió".