Las 14 señales que suelen mandar las mujeres cuando están de humor para el sexo

Según recoge Natasha Hinde en HuffPost UK y traduce Marina Velasco Serrano para HuffPost, estas son las 13 señales fundamentales que

1. "No puedes ser sutil: o te subes encima de él o no se entera".

2. "Le digo: 'Túmbate, que te voy a dar'. Siempre funciona".

3. "Le llevo de la mano a la habitación y le susurro al oído las palabras mágicas: 'El bebé está dormido'. Luego nos acostamos tratando de no hacer ruido y de no mantener contacto visual con el perro".

4. "Tenemos un tono de voz que usamos cuando nos apetece tema. Siempre decimos: 'Hola... ¿qué tal?' o '¡Hey!', seguido de un movimiento de cejas. Entonces es cuando mi marido se abalanza sobre mí".

5. "Una mañana simplemente le cogí el brazo, le dije: '¡Estás helado!', y le puse la mano entre mis muslos".

6. "O le pregunto directamente si le apetece un combate de fluidos corporales o le pongo el culo bien a mano. Suele funcionar".

7. "Suelo quitarme la ropa o empiezo a restregarme contra él. Ponerme en cuclillas delante de él también es efectivo".

8. "Siempre le pregunto: '¿Te apetece ducharte?', que significa: vamos a ponernos limpios para luego ensuciarnos".

9. "Le mando el mensaje '¿quieres follar?' desde la habitación de al lado. Funciona de maravilla".

10. "Me pongo a su lado cuando está jugando al ordenador y le grito: '¡SEXO!".

11. "Hoy me he metido en su habitación, he fingido ser un robot y, con mi mejor voz de robot, le he dicho: 'Proceda con el sexo".

12. "Poner su mano en mi teta siempre funciona. Si eso no es romántico, que venga Dios y lo vea".

13. "Me quedo en ropa interior y entro en la habitación como si fuera algo casual. És es terrible con lo de pillar sutilezas, así que es la señal acordada para cuando estoy de humor".

14. "No hago cosas sutiles, a menos que cuente lo de cogerle de la mano y hacer que baje".

