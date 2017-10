[VIDEO] Desnudo de Elettra y sexo salvaje

Super Shore regresó este martes a MTV con el estreno de su nueva temporada 'a la italiana'. El reality enseñó el desembarco en Italia de los participantes, que han vivido la incorporación de tres nuevos rostros españoles: Isaac, Adela y Ferre.

Los dos primeros se han convertido en los principales protagonistas de la primera entrega de la edición, ya que han mostrado una gran química desde el primer minuto. Tanto es así, que en la primera gran fiesta celebrada por los 'shores', ambos terminaron completamente desnudos en la ducha dedicándose "tocamientos" y "mordiscos en los pezones" en una escena que fue captada por las cámaras de MTV, según recoge Ecoteuve.

"Cuando bebo me da por quitarme la ropa. Como me da calor, me la quito y me quedo en bolis", afirmó Adela, que no pudo evitar mostrar su interés por su compañero. Adela e Isaac fueron pillados por Elettra, que no daba crédito a lo que estaba viendo. No obstante, no tuvo ningún reparo en hacer lo propio, desnudarse y darse una ducha delante del resto.