Los 30 mejores libros eróticos de la historia

Autoras como Megan Maxwell con sus libros sensuales y morbosos que reúnen las fantasías de muchas mujeres. Otras como Christina Lauren presentan parejas que se odian pero acaban deseándose, o Sylvia Day, con una novela provocativa y apasionada que no serás capaz de soltar. Si eres de las que se mete en la cama y tiene mil libros en su mesilla esperándole te recomendamos que apuntes estos títulos con los que se te quitará el sueño en apenas segundos.

Chicos atractivos, mujeres con deseos ocultos, fantasías destapadas, profesores que no dudar o incluso los mejores dramas e historias de amor cargados de erotismo y sensualidad que te acompañarán hasta el final de la novela. Si nunca has leído libros de este tipo te lo aconsejamos, y si sí lo has hecho, echa un ojo y apunta porque ¡te encantarán!, según recoge Natalia Hernández Manjón en MarieClaire.

Pídeme lo que quieras Un libro erótico, sensual y tremendamente morboso de Megan Maxwell . Una novela que te enganchará desde el primer momento ya que reúne las fantasías de muchas mujeres. Tras la muerte de su padre un empresario alemán decide viajar a España donde conoce a Judith, una joven de la que se encapricha y con la que entrará en morbosos juegos llenos de fantasías y sexo.

Pasa la noche conmigo Otro libro de la gran autora Megan Maxwell con la que revivirás y harás realidad todas esas fantasías con esta saga erótica. Una de las más morbosas con las que pasar una noche de lectura.

Un tipo odioso Una joven ambiciosa, un ejecutivo perfeccionista, un odio insoportable pero donde existe una atracción irresistible. La mezcla perfecta de sexo, amor y descaro de la mano de Christina Lauren.

50 sombras de Grey El libro que ha fascinado y cautivado a millones de personas en todo el mundo donde Anastasia Steele y Christian Grey se fundirán en deseos y juegos totalmente desconocidos para la joven.

No te escondo nada Un libro de Sylvia Day donde un hombre aparece como un rayo en la vida de una mujer. Guapo, brillante, imprevisible y sensual acabará atrayéndole como nadie antes lo había hecho. Toda una novela provocativa y apasionada que no serás capaz de soltar.

Seducción El primer volumen de toda una saga de narrativa erótica creada por Ellen Malpas. La historia entre Jesse Ward y una joven diseñadora de interiores. Una buena historia de amor, con personajes sorprendentes donde la seducción, dominación, fantasía, obsesión, glamour, erotismo, sexo y placer serán algunos de los ingredientes que te engancharán.

Adicta a ti Es el primer título de una maravillosa y morbosa trilogía donde Laurelin Paige cuenta la historia de un chico inteligente, rico y atractivo no sale de la mente de una joven.

Atada Una novela erótica de Lorelei James donde una joven se siente atraída por su profesor quien no duda en poner a prueba los límites de la joven desde el principio. Con cada nuevo encuentro amoroso ella se volverá más adicta a él.

La bruja de los zapatos rojos La escritora Helen C.Rogue cuenta la historia de dos jóvenes se sienten atraídos el uno por el otro pero una serie de circunstancias harán que se distancien y cuando vuelven a encontrarse… estalla la bomba. Todo un relato donde la tensión sexual se palpa desde la primera hoja.

Codicia En el mundo hay siete pecados capitales y sólo un ángel caído podrá salvar a la humanidad de cometerlos. La codicia es el primero que quiere destacar J.R.Ward.

Martina con vistas al mar Primera parte de la bilogía de Elisabet Benavent donde podrás disfrutar de una mezcla de la cocina, pasión, s exo y carcajadas . Una novela llena de sorpresas que te hará vivir momentos únicos y te conquistará.

La mentira Un libro lleno de drama, amor y suspense donde una joven pierde a su marido en dos ocasiones: cuando recibe la noticia de su naufragio y cuando descubre las múltiples identidades falsas que tenía y todos los amoríos que ha tenido con otras mujeres.

Control Una chica conoce a un mujeriego y se enamoran. Una comedia romántia adictiva que se convertirá en una de tus lecturas favoritas.

Lejos de las sombras Sella es una persona acostumbrada a ver cumplidos sus deseos. Acude a un club Twist , un lugar de encuentro para personas que desean explorar la sexualidad más prohibida y es allí donde conoce a un exitoso arquitecto.

A media luz Tina intenta sobrevivir con un estudio de fotografía ruinoso y otros trabajos hasta que finalmente debe aceptar un matrimonio de conveniencia y renunciar a sus sueños. Es justo en ese momento cuando reaparece en su vida alguien que ha intentado olvidar por todos los medios.

Éxtasis Gabe es uno de los hombres más ricos y poderoso del país acostumbrado a conseguir todo lo que desea . Ahora quiere realizar una fantasía concreta con una mujer que era fruta prohibida para él, pero ella está lista…

Desnuda Una pareja se encuentra de manera fortuita en una exposición de fotografía en la que ella participa. Entre los dos surge de inmediato una atracción magnética que los acerca de forma peligrosa.

Historia del ojo Una obra maestra de la literatura erótica en la que confluyen la mejor prosa en clave surrealista, y porotro la esencia de su obsesiva preocupación por el sexo, la muerte y la fe.

Inconsciente Es el primer libro de una trilogía. Una lectura atrayente y adictiva que acabará siendo una montaña rusa de sentimientos y emociones hasta el final de la historia.

Forastera La saga ‘Forastera’ narra las aventuras de Claire y Jaime en el siglo XVIII. Toda una obra maestra.

Alguien que no soy Elisabet Benavent regresa con más fuerza que nunca para ofrecerte un triángulo amoroso eléctrico. Una trilogía que te hará temblar y que te agitará: divertida, desenfadada, abierta, sexual, arriesgada y enérgica.

Yo te siento Una novela cuya trama se desarrolla en Roma, un lugar plagado de bellos parajes perfectos para enamorarte y dar rienda suelta a toda la pasión que guardas dentro.

La obsesión del millonario Una estudiante de enfermería y camarera no pasa por su mejor momento. Cuando necesita un milagro aparece un atractivo millonario que le hace una oferta imposible de rechazar pero que resulta aterrador viniendo de alguien desconocido.

Mi querido Zar Una historia de deseo y pasión dedicada a todas las lectoras que creen que estas cosas sólo pasan en las novelas. Todo un libro apasionado, entrañable teñido de humor y auténtico erotismo.

Mírame solo a mi Fiestas, bares, chicos, sentir las miradas de los hombres, tener un montón de sexo … Esa es la clave de la diversión de la protagonista.

No me mires así Una joven que no ha tenido mucha suerte con el sexo opuesto cambia totalmente de idea cuando conoce a Matt, el médico encargado de su recuperación tras un accidente.

No me prives de tu piel Eva se siente vacía y su monótona vida no le depara demasiadas emociones, por lo que decide acudir a un club privado y mantener relaciones a oscuras con un hombre al que no puede ponerle rostro.

Tiéntame Una joven que entra a trabajar como chica de servicio, un hombre frío, atormentado y de carácter inestable que se encapricha de ella… Una pareja que dará rienda suelta a su pasión insaciable pero donde los celos, miedos y desconfianza pondrán a prueba su relación.

Las edades de Lulú Almudena Grandes logra meternos en la piel de Lulú y hacernos experimentar, sufrir, sentir y vivir con ella todos sus sentimientos.

Historia de O Un libro totalmente erótico donde el sexo, el sadomasoqismo, el BDSM… son la trama central de esta novela prohibida que te encantará.

