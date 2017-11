El remedio para tus fallos en el sexo

Un estudio publicado por la Society for Personality and Social Psychology ha demostrado que, aunque sexo y felicidad van de la mano, mantener relaciones sexuales más de una vez a la semana no implica un mayor grado de bienestar.

Por tanto, como en tantos otros aspectos de la vida, en el sexo no solo importa la cantidad sino también la calidad. Multitud de factores provocan insatisfacción en la cama, y tus hábitos y preconcepciones están entre ellos. De hecho, ya hay investigaciones que nos permiten identificar situaciones que empeoran tu vida sexual, según recoge ElEspañol.

No te esfuerzas lo suficiente

Si tienes pareja desde hace tiempo, has de saber que el secreto de una vida sexual plena no está tanto en encontrar a un alma gemela como en considerar que la relación lleva trabajo y esfuerzo.

No hablas durante el sexo

Un estudio publicado hace unos años en Journal of Social and Personality Relationships destacaba que no hablar sobre sexo pueden dañar la satisfacción sexual. Es más, hacer comentarios durante el propio acto es beneficioso según esa investigación.

Te sientes mayor

Prestar más atención a nuestra edad biológica que a la mental hace que probablemente estemos menos satisfechos con nuestra vida sexual. Tras analizar las actitudes sobre el sexo y el envejecimiento de 1.170 adultos de entre 40 y 70 años de edad, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Waterloo determinó que sentirse mayor afecta a la calidad del sexo.



No estás contento con tu cuerpo

Tras entrevistar a más de 12.000 adultos estadounidenses, una investigación de la Universidad de Chapman concluyó que estar contentos con su apariencia y con su peso jugaba un papel importante en la satisfacción con su vida en general.



El estrés te afecta

Como mencionábamos al comienzo, mantener una vida sexual activa mejora tu productividad laboral, según la conclusión de un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón. Ahora bien, ¿de qué forma afecta el estrés al sexo? Esa misma investigación también apuntaba que llevarse la tensión del trabajo a casa incide negativamente en la intimidad.



No duermes bien

Un reciente estudio publicado en Menopause, la revista de la Sociedad Norteamericana de la Menopausia, ha descubierto que las alteraciones en el sueño que sufren muchas mujeres tras el cese de la menstruación estaban asociadas con un menor nivel de satisfacción sexual.



Ves demasiado porno... o fumas

Hay multitud de razones por las que los hombres sufren disfunción eréctil, desde enfermedades cardiovasculares a trastornos psicológicos. Recientemente, un trabajo publicado en Behavioral Sciences ha afirmado que ver demasiado porno puede ser un factor para la aparición de la disfunción eréctil, además de provocar la disminución del deseo sexual.

