Daniela Blume: "He pagado a mujeres por sexo"

Aunque Daniela Blume nos tiene acostumbrados a conversaciones y fotografías subidas de tono, este 14 de noviembre de 2017 volvió a sorprender por sus confesiones más íntimas en el programa de Samanta en Cuatro, Samanta y...

"El sexo para mí es bastante sagrado. Me lo tomo muy en serio. En mi cuerpo, que es mi templo, entra quien yo decido".

Samanta invitó a Daniela Blume, Jorge Javier Vázquez y Adrián Rodríguez para hablar de sexo en casa y, en un punto de la charla, la periodista les preguntó si estarían capaces a "vivir sin sexo".

Fue entonces cuando la sexóloga y la finalista de GH VIP provocó la sorpresa de sus compañeros al soltar:

"¡Yo es que me corro por la noche!".

"Cuando estoy soñando tengo orgasmos sola sin tocarme. Aspiro a hacer esto en la vida real, sin soñar", explicó ella a lo que contestó Samanta "¡qué envidia!".

Más tarde, Blume desveló que ha llegado a pagar por tener relaciones sexuales con mujeres junto a sus parejas:

"He pagado por sexo en viajes a Ámsterdam, mientras viajaba con mis parejas. He experimentado mucho sexualmente, pero siempre necesito un vínculo fuerte. He contratado mujeres con ellos".