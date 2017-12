Esta rubia ha puesto en jaque a Florentino contra su voluntad

Mira que se le han resistido pocos fichajes a Florentino Pérez a lo largo de la historia. Pero lo que no consiguieron ni siquiera los más poderosos y avezados altos directivos del FC Barcelona lo va a lograr una rubia "botinera" argentina de armas tomar.

Vieja conocida de este nuestro amado blog cuoredeportivo, se anda comentando en los mentideros mediáticos y deportivos argentinos que Wanda Nara es la "responsable" de que el fichaje de Mauro Icardi por el Real Madrid no termine de resolverse, según recoge Isabel de Dios en ESdiario.

Barriendo para casa, los diarios argentinos no entienden que su crack internacional, hoy estrella indiscutible del Inter de Milán no termine de cerrar con el club blanco como se viene especulando desde hace tiempo. Así que han encontrado una explicación tan válida como otra cualquiera: a Florentino no le termina de gustar el espectáculo constante que acompaña allá donde va a la explosiva esposa de Icardi que, para más inri, es su manager. Y ese sería "the one and only" obstáculo para el aterrizaje inminente de Mauro en el Bernabéu, siempre según sus compatriotas periodistas.

Hombre, que les vamos a contar aquí de Wanda Nara que no sepan. La vedette es una asidua a los titulares del corazón más polémicos desde antes incluso de que se liara con Icardi prácticamente en las narices de su marido Máxi López que entonces era el mejor amigo del mundo mundial de Mauro. El escándalo fue de dimensiones estratosféricas pero es solo uno más de los que acompañan a Wanda, asidua a la controversia también en sus redes sociales, donde suele presumir de su anatomía escasa de ropa con o sin el futbolista deseado por el Madrid.

Fuente original: ESdiario

