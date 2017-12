El chocante y perturbador escándalo sexual de Becky G alias 'Conejito Malo'

>Diversas asociaciones de América Latina, especialmente en México, están acusando a Becky G de promover la pedofilia con la canción Mayores, cuya letra se ha convertido en el grito de guerra y el tema favorito de los maduritos que mantienen relaciones con mujeres mucho más jóvenes que ellos, como muchos personajes de diversos ámbitos que ilustran con sus parejas el mundo del corazón.

El vídeo del tema de la triunfadora de los Grammy Latinos no es en absoluto pornográfico ni pretende promover el sexo delictivo, pero diversos clips de niñas cantando la canción han causado una tremenda conmoción en las redes sociales que podría calificarse como escándalo.

En las imágenes del vídeoclip se puede ver a Becky G, en un sillón, y en otros escenarios alabando las ventajas de los hombres mayores, pero tanto la letra como el guión del vídeo están cargados de dobles sentidos.

Hay un caballero de pelo blanco y gafas de culo de vaso muy elegante, y un jovencito, Bad Bunny, tal vez el peor reggaetonero del mundo, de quien ya hablaremos después, que intenta convencerle de las desventajas del sexo con maduritos y con problemas de disfunción eréctil.

Al final es Bad Bunny quien se lleva el gato al agua. Hay que ver el final del vídeo para entenderlo. Es el interés puro y duro el que motiva a la protagonista de la historia a buscar la compañía del hombre que podría ser su padre o su abuelo.

Bad Bunny, el cantante del paquete andante, compañero de Becky G en Mayores, el peor reggatonero de la historia, triunfa en todo el mundo.

Bad Bunny trabajaba hace un año en un supermercado, y es a él, a quien parece ir dedicada una estrofa que no tiene nada que ver con el número de años, sino más bien con los centímetros de su pene. He aquí la polémica estrofa, que algun@s ingenju@s como quien suscribe estas líneas no captaron a la primera:

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh oh oh oh oh

Loca

Oh oh oh oh oh



Es ahí cuando interviene Bad Bunny con esta frase:

Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno

Como yo, ninguno

Un caballero con 21, yeah

Yo estoy puesto pa' todas tus locura'

Que tú quieres un viejo, ¿está segura?

Yo te prometo un millón de aventuras

Y en la cama te duro lo que él no dura

Yo estoy activo 24/7

Conmigo no hacen falta los juguetes

Yo todavía me hago de paquete

Pero si te gusta abusar con otra gente

Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, nació hace 20 años en Inglewood, California.

Bad Bunny tiene 23 años y no 21 y nació en San Juan de Puerto Rico.

Se llama realmente Benito Antonio Martínez Ocasio y su nombre artístico significa Conejito Malo. En noviembre de 2016 participó en el tema Un polvo junto al colombiano Maluma y otros artistas. Un tema con una letra premonitoria sobre las posibilidades poéticas y líricas del artista.

Echamos un polvo, echamos dos (wow)

Tú eres mi Diosa y yo soy tu dios (amen)

Siguió la noche y echamos tres

Conmigo se te quito el estrés

Mírame a la cara y dime que vez (woo)

El cantante no solo alardea de sus habilidades amatorias en sus canciones, también quiso mostrar la magnitud de algo más que sus cuerdas vocales con varias fotos que colgó en las redes sociales con un bañador amarillo muy ceñido.

Sus detractores o los envidiosos dijeron que se había metido unos calcetines o que padecía una hernia inguinal.

En menos de cuatro días, su último lanzamiento, el vídeo chambea, ha superado los diez millones de visualizaciones, y eso que está considerado como el peor reggaetonero del mundo por muchos expertos.

Los seguidores de este tipo de música afirman que no solo carece de las dotes vocales de Luis Fonsi, Chandé Pitbull o Maluma. Es demasiado vulgar, incluso para los amantes del perreo.

He aquí una de las frases de su último vídeo :

No es meter presión, es saber meterla

A tu mujer en cuatro voy a ponerla

Pura espiritualidad...