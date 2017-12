¿Es posible realmente alargar el pene de forma natural?

¿Cómo agrandar el pene naturalmente? ¿Existe algún ejercicio que lo ayude a crecer? ¿Sirven las pesas para hacer que el miembro masculino mida más?

Esas son preguntas que se hacen millones de hombres en el mundo y no estoy exagerando. Agrandar el pene de manera natural es el sueño de muchos varones, es por ello que abundan infinidad de técnicas para, supuestamente, hacer que el pene "crezca", según recoge Luz Carmen Meraz en bienysaludable.

Algunas de ellas son:



Estiramiento con pesas:

Es un método antiquísimo. Se trata, literalmente, de atar pesas y dejarlas colgando. Se supone que la fuerza de gravedad hace que vaya estirando. Dicen que los antiguos Samuráis, así como las tribus africanas y de la India, ejercitaban el aparato reproductor masculino colgándole peso en el glande.Hoy existen tubos de metal que se insertan en el miembro en estado flácido para ser utilizados diario de manera discreta debajo del pantalón. Cuestan unos 150 dólares.



Ejercicios para agrandar el pene de manera natural

Serie de ejercicios de estiramiento manual que consiste en apretar y estirar el miembro con lubricante. Se coloca la mano en el glande y se jala tratando de mantener 4 o 5 minutos. Luego del estiramiento se mueve el pene en círculos para relajarlo.



Ejercicios Jelquing para agrandar el pene

Decenas de páginas los describen como la base de todos los demás ejercicios para aumentar el tamaño del miembro. Prometen aumentar un 8 o 10 centímetros de longitud en pocos pasos:

1. Precalentamiento: envolver el pene con una toalla húmeda y tibia.

2. Lubricación: utilizar algún lubricante o aceite.

3. Aumentar la erección en un 50 o 75% acariciándolo.

4. Tomar el pene desde la base con un agarre en forma OK con el dedo pulgar hacia arriba.

5. Mover hacia arriba con una ligera presión y detener el agarre antes de que alcance el glande.

Existen varios tipos de Jelquing. El húmedo que permite el deslizamiento de los dedos por el tronco gracias a que se coloca abundante lubricante y el Jelquing seco sin lubricante (o muy poco), cuya técnica se basa en tomar el pene e irlo moviendo con todo y piel. En todos los casos se respeta el cierre OK con las manos. Los ejercicios se realizan de pie y no hay límite de jelq, lo común son 100 3 veces al día.



Ejercicios de kegel para hombres

Estos ejercicios son muy efectivos para las mujeres y en los hombres sí está demostrado que ayuda a fortalecer el suelo pélvico, lo que ayuda a mejorar la calidad y el ángulo de la erección. Fueron inventados por el Dr. Arnold Kegel y los pasos para llevarlos a cabo son los siguientes:

1. Encuentra tu músculo pubocoxígeo. Al orinar, contrae los músculos para hacer más lento o detener el flujo de la orina. Esos son los músculos de tu hueso pélvico.

2. Ya que lo ubicaste trata de contraerlo y mantener apretado.

3. Afloja y repite el ejercicio



¿La gran pregunta es? ¿Sirven estos ejercicios para alargar el pene?

Sabemos que para mucho es una gran desilusión escuchar esto pero... NO HAY PRUEBAS CIENTÍFICAS que demuestren que es posible alargar el pene con ninguno de los ejercicios anteriores. Es un mito absolutamente.En el caso de los ejercicios Kegel, sí pueden servirte para mejorar la dureza de tu erección y que tu eyaculación sea más fuerte. Los Jelquing también sirven para lograr un mejor control eyaculatorio. Sin embargo, hay que ser honestos, hacen que tu tamaño sea mejor utilizado pero no lo aumenta. Pero no te pongas triste. El sexo va mucho más allá que el tamaño del pene. Es más, un pene grande puede ser más doloroso que placentero para las mujeres. Para alcanzar la zona conocida como punto G en la mujer, lo importante no es el tamaño del pene sino su grosor.

Por si esto fuera poco, si en realidad fuera cierto que el pene se puede alargar, necesitará más sangre para llenarse en estado erecto y más fuerza en ciertos músculos.

Si realmente se lograra alargar el pene con estos ejercicios, no podría estar lo suficientemente firme para tener una relación placentera.

¿Decepción? Pues mejor ahora que después de intentar "Alargar el pene de manera natural".

Algunos ejercicios para el pene podrían lastimarte como el caso de las famosas pesas. A un hombre en California se le quedó atorado uno de estos tubos. El pene se hinchó 5 veces su tamaño y los médicos tardaron dos horas para extraer el metal. Casi pierde el miembro, así que... ¡No caigas en este tipo de mentiras!

Fuente original: Bienysaludable/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Le pica un extraño mosquito y le crece el pene un metro de largo