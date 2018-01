La rubia cuelga un "Te amo para siempre" en las redes tras asesinar a su novio de dos balazos

Horas después de que Fernando Pastorizzo, de 21 años, perdiera la vida de dos balazos en la madrugada del 28 al 29 de diciembre de 2017 a manos de su exnovia de 19, esta le dejaba un conmovedor mensaje en las redes:

Los hechos tuvieron lugar en Gualeguaychú, municipio de la provincia argentina de Entre Ríos.

De madrugada, un taxista encontró el cuerpo agonizante del joven, que había recibido dos disparos -uno por la espalda y otro en la cabeza- y que no consiguió aguantar con vida hasta la llegada de la ambulancia, que tardó alrededor de media hora.

Según el taxista, cuando divisó al joven en el suelo al lado de su moto tirado en el barro de un camino, había otra persona a su lado, que él pensó que le estaba atendiendo.

Cuando regresó para ver si podía prestar ayuda, la segunda persona, que no consiguió distinguir si era hombre o mujer, ya no estaba, aunque permanecían en el suelo dos cascos.

Hija de un policía en activo

La exnovia del joven, Nahir Galarza, es hija de un policía en activo. En un primer momento colgó en las redes un conmovedor mensaje dirigido a Pastorizzo recordando sus "cinco años juntos".

Sin embargo, a lo largo de la jornada del viernes acabó reconociendo el crímen.

La joven, estudiante de abogacía, tras haber declarado como testigo en un primer momento, terminó confesando ante el fiscal Leandro Beherán su culpabilidad por el asesinato.

"Fui yo, quítenle la responsabilidad a mi padre y a mi familia" fueron sus palabras, según recogió La Nación.

Según se ha podido saber, la joven habría utilizado el arma reglamentaria de su padre, por lo que hasta su confesión, este había sido considerado como uno de los sospechosos del crímen.

Nahir Galarza ha sido internada en el área de Psiquiatría del Hospital Centenario.

Su abogado, Víctor Rebossio, ha declarado que posiblemente le den el alta este martes, "por ahora, se está recuperando" del estado de shock en el que entró tras su autoinculpación.

Una relación violenta

Varios amigos de la pareja han declarado que mantenían una relación conflictiva en la que había violencia por parte de ella hacia él.

"Si me dejas, te mato", habría sido una de las amenazas que Nahir dirigió a su expareja y que uno de sus amigos ha relatado a Ahora.

Otro de sus conocidos reconocía por Twitter que sus sospechas finalmente habían sido confirmadas:

QUE IMPOTENCIAAAAAA SABIA DE ENTRADA QUE HABIA SIDO ELLA Y NO ME CREIAN.... ERA A LA UNICA QJE LE CONTABA LAS AMENAZAS? LA RE PUTA MADRE. NUNCA PENSE Q LLEGARA A PASAR ESTO. NO CAIGO. NAHIR GALARZA Y LA RE CONCHA TUYA