Nacho Vidal deja con el culo al aire a María Lapiedra

"Es una mujer con ansias de fama, está encantada con el protagonismo que está teniendo. Es malcriada y mimada. De mí dijo -cuando yo estaba en Supervivientes-, que nos conocíamos, que habíamos ido al cine, ¡se lo inventó todo! Nunca fuimos pareja, lo único que compartimos fue cama una vez", ha asegurado Nacho Vidal (44 años) en conversación con Jesús Carmona de El Español/Jaleos.

Al actor no le gusta hablar de nada que no tenga que ver con su vida y su trabajo, pero la figura de María Lapiedra (33) despierta en él una suerte de desquite: "Siempre ha ido a la caza de todos los famosos, se les lanzaba al cuello. Lleva años buscando esto. Hay que tener en cuenta esto, ¿quién es ella? ¿qué ha hecho en su vida? A mí me da pena Gustavo González (52) porque es un tío de puta madre".

El intérprete erótico considera que María está 'gozando' con la publicación de su romance con Gustavo: "A ella le da igual todo el mundo, desde la mujer de Gus hasta su propia familia". Todo por la fama, todo por los platós y el dinero.

Fuente original: El Español/Jaleos/Leer más

