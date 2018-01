La ex pareja de Lewis Hamilton confiesa que él la llamaba "gorda"

La modelo Verónica Valle enumeró varios episodios en los que sufrió maltrato psicológico. Además, contó que el multicampeón de Fórmula 1 padece de doble personalidad y reveló una extraña fobia que padece

En diálogo con el sitio británico The Sun, la joven de 26 años enumeró una serie de episodios que describen la forma de ser del británico en su vida privada. Según su relato, el corredor de Mercedes "es un personaje extraño" y aseguró que "puede cambiar de estado de ánimo muy rápidamente", según recoge Infobae.



Ellos se conocieron en 2015, cuando Hamilton la contactó por Instagram y le pagó un vuelo desde su casa de Houston, Texas, hacia Barbados, en donde se encontraba con otro grupo de chicas.

Luego de un tiempo juntos, en el último viaje a Barbados que compartieron, el británico de 33 años comenzó a burlarse de su peso: "Él me llamaba gorda adelante de todos sus amigos. Si yo era la primera en ir a buscar comida, él me decía: '¡Mírate, estás tan gorda!'. Me decía que comía demasiado, justo antes de ir a servirme. ¿Quién le hace eso a una mujer?".

Según contó, todos los presentes se reían de la situación e incluso contó otra situación similar: "Una vez estaba con algunas chicas en la habitación y en cuanto entré comenzó a burlarse de mí. Él dijo: 'Wow, eres tan brillante que te ves como un maldito Oompa Loompa'".

Valle reveló además que el piloto de Fórmula 1 tiene una extraña fobia con respecto a los baños. Según parece, no le permite a nadie defecar en los inodoros que considera suyos.

Fuente: Infobae

